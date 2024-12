Quifinanza.it - Ravvedimento speciale, entro il 20 dicembre si deve versare l’ultima rata

Leggi su Quifinanza.it

Il termineil qualedeldella Tregua fiscale 2023 è il 202024. Quanti, invece, non dovessero aver aderito a questa misura, hanno la possibilità di accedere ad una tipologia differente di sanatoria, aderendoil 122024 al concordato preventivo biennale.Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire come funziona questo particolare.Tregua fiscale 2023, cosa prevedevaL’articolo 1, comma 174-178, della Legge n. 197/2022 – ossia la Legge di Bilancio 2023 – nell’ambito della Tregua fiscale 2023 aveva introdotto il. Questo istituto permette di regolarizzare in modo spontaneo le eventuali violazioni relative alle dichiarazioni annuali fino al 312021. Con il Decreto Legge 215/2023, la misura è stata allargata al periodo d’imposta 2022.