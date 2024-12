Temporeale.info - Pontinia / Esplode la bombola a gas in una dependance, anziano elitrasportato al “Sant’Eugenio”

– Tragedia sfiorata nel pomeriggio di mercoledì all’interno di un’abitazione in via Migliara 47 a. Il suoproprietario è rimasto gravemente ustionato in seguito all’esplosione di unadi gas presente all’interno di unadella sua villetta. Scattato l’allarme, l’uomo veniva soccorso dal personale del 118 che chiedeva l’intervento di un’eliambulanza .L'articololaa gas in unaal “” Temporeale Quotidiano.