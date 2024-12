Oasport.it - Pattinaggio di figura: Tali-Lafornara dominano la rhythm dance Junior alle Finali Grand Prix

Leggi su Oasport.it

Comincia nel migliore dei modi l’avventura dell’I2024-2025 didi, rassegna in scena questa settimana alla Patinoire Polesud di Grenoble. In occasione delladella danza sul ghiaccio infatti Noemi-Noahsi sono piazzati in testa alla classifica, rendendosi autori di una splendida prova. Gli azzurrini seguiti da Valter Rizzo, molto maturati rispettoprime uscite stagionali, hanno messo sul piatto unae compattezza e qualità tecnica, sfoggiando unae confidenza con le note dei Beee Gees, ammaliando la giuria con passi puliti, sempre a tempo e in carattere con la selezione musicale scelta.Ottimo l’inizio, contrassegnato dall’assegnazione di livello 4 nella prima sezione di danza obbligata, seguita da un livello 3 nella seconda parte.