Notte fonda La Virtus perde anche con l’Alba

Bologna 88 Alba Berlino 90 dopo i tempi supplementari: Cordinier 8, Belinelli 9, Pajola 3, Clyburn 23, Shengelia 2, Hackett 3, Grazulis, Morgan 6, Polonara 7, Diouf 12, Zizic 13, Tucker 2. All. Banchi ALBA BERLINO: Procida 20, Spagnolo 10, Wetzell 6, Dellow 4, Mattisseck ne, Schneider 7, Thomas 13, Hermannnsson 4, Samar 3, Rapieque ne, McCormack 16, Williams 7. All. Gonzalez Arbitri: Hordov, Wilius, Balak Note. Parziali: 18-26; 38-48, 61-68; 78-78. Tiri da due Bologna 24/62; Berlino 26/55. Tiri da tre: 6/37; 7/29. Tiri liberi: 18/24; 17/22. Rimbalzi: 42; 54. Un’Alba amara sorge all’orizzonte della Segafredo Arena con lache dopo questo esordio stagionale nei padiglioni della Fiera si ritrova all’ultimo posto in classifica e con l’umore della truppa e dell’ambiente che sprosotto i tacchi.