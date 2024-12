Lanazione.it - Nos, il libro-fumetto per ragazzi che parla di autismo e bullismo

Leggi su Lanazione.it

Una fumetti che è anche un messaggio sociale. Si intitola "Nos" eaidie di. Perché spesso queste due parole si trovano insieme negli spazi dove i bulli fanno i grossi con chi comunica in modo differente da loro. Il tema è diventato un volume capace di arrivare a tutti, progettato dal dottor Stelvio Sestini, direttore di medicina nucleare all’Asl Toscana Centro e presidente del Kiwanis di Prato, e disegnato dal fumettista Niccolò Storai. Autore di tutto rispetto che si è formato alla scuola di Comix e ha pubblicato opere per Npe, Tunué, Mondadori e Rizzoli. Ha lavorato con Zerocalcare e ha in programma collaborazioni per Dylan Dog. A spiegare il progetto è il dottor Sestini: "Tra le linee guida del Kiwanis a livello mondiale c’è il supporto alle disabilità e in particolare all’, così – aggiunge – un paio di anni fa abbiamo iniziato a pensare al progetto, con lo scopo di sensibilizzare gli adolescenti e i giovani usando come tramite una fumetti che avrebbe fatto capire ail’importanza della diversità.