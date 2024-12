Lettera43.it - ‘Ndrangheta a Brescia, suor Anna Donelli «veicolava messaggi tra detenuti e indagati»

C’è anche unaa tra le 25 persone arrestate giovedì con l’accusa di far parte di una banda criminale con legami con la. A, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta della Dda di, è contestato di aver messo a disposizione del gruppo «la propria opera di assistenza spirituale nelle case circondariali e di reclusione per veicolaretra appartenenti all’organizzazione criminale e i soggettiin carcere». In questo modo, si legge nell’ordinanza del gip di, avrebbe avuto daie comunicato agli«informazioni utili per meglio pianificare strategie criminali di reazione alle attività investigative e dell’Autorità giudiziaria». La sua presenza serviva anche per «risolvere dissidi e conflitti tra iall’interno del carcere».