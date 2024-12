Mistermovie.it - Mister Movie | Le Riprese di Smile 3 inizieranno nel 2025

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.“3” entra in produzione nelcon il ritorno del regista Parker Finn. Scopri i dettagli sul prossimo capitolo del franchise horror di successo.Un Successo Inaspettato: Da “” a “2”Quandoè stato rilasciato nel 2022, molti non si aspettavano che sarebbe diventato un fenomeno globale. Con un budget contenuto di soli 17 milioni di dollari, il film ha incassato un impressionante 217 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando che anche i film horror a basso costo possono fare grandi numeri al botteghino. Nonostante le recensioni miste, il film ha catturato l’attenzione per la sua atmosfera inquietante e la performance centrale di Sosie Bacon, ma è stato il sequel,2, a alzare ulteriormente la posta in gioco, con scelte creative più audaci e un budget decisamente più grande.