.com - Meloni si congratula con Orban per Presidenza semestre consiglio UE

Leggi su .com

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente deldei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia, e il Primo Ministro dell’Ungheria, Viktor Orbàn, hanno avuto un incontro oggi a Palazzo Chigi. Il Presidente delsi èta con il Primo Ministro Orbàn per la riuscita dellasemestrale di turno deldell’Unione europea, in particolare per l’adozione della dichiarazione di Budapest sulla competitività, oltre all’apertura del primo capitolo dei negoziati di adesione con l’Albania e i progressi fatti con Bulgaria e Romania per quanto riguarda l’ampliamento dell’area Schengen. Facendo seguito ai colloqui nel corso dell’ultima visita a Roma del Primo Ministro Orbàn lo scorso giugno, i due Leader hanno ribadito l’impegno a promuovere ulteriormente il partenariato bilaterale.