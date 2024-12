Massimo Piparo | West Side Story’ al Teatro Sistina è il nostro 7 dicembre scaligero

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Story aldi Roma? E’ come se fosse il”.Romeopresenta così ‘, il musical -kolossal di cui è regista e responsabile della versione italiana, che debutta aldi Roma il 7per poi proseguire nel cartellone dello storico spazio della capitale fino a gennaio. “Un gioiello, un capolavoro delmusicale firmato Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, ispirato al ‘Romeo e Giulietta’ di Shakespeare – aggiunge- Un ‘melodramma’ dal sapore più contemporaneo, più pop, meno elitario, come era diventata all’inizio del ‘900 l’opera lirica italiana. Con la sua opera il grande compositore americano, infatti, voleva coinvolgere un’audience sempre più vasta”. In scena 30 straordinari giovani artisti accanto ai protagonisti, Luca Gaudiano, vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 ‘Tale e Quale Show’, e Natalia Scarpolini.