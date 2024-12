Romadailynews.it - Magliana: recuperata area comunale di 3.000 mq, denunciato un 80enne

Sgomberata una vastaoccupata abusivamente dal 2002, affittata per attività illegali.Roma, 5 dicembre – Un’importante operazione è stata condotta questa mattina dagli agenti dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale per il recupero di un’di oltre 3.000 metri quadri, situata tra via Guido Miglioli e via dellaNuova.L’, già oggetto di esproprio nel 2002, era stata occupata abusivamente e utilizzata per diverse attività commerciali illegali.L’indagine, avviata circa un anno fa, ha portato all’identificazione del responsabile, un uomo di 80 anni, che aveva occupato il terreno e costruito manufatti abusivi. L’veniva affittata a terzi, generando un giro d’affari illecito stimato in circa 15.000 euro mensili.Questa mattina, a seguito della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso dell’occupante, è stata eseguita la determinazione dirigenziale emessa dal Municipio XI per lo sgombero forzoso.