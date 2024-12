Metropolitanmagazine.it - Lulù Selassié si difende dalle accuse di stalking a Manuel Bortuzzo: “È stata ingannata”

sono stati insieme qualche mese, dal settembre 2021 all’aprile 2022. Poi lui aveva interrotto il rapporto. Lei non l’ha accettato. E ha avviato una persecuzione ai danni del nuotatore: minacce di morte tipo «Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo», insulti ai medici dell’ospedale di Latina che lo hanno curato, inseguimenti, messaggi sotto la porta, aggressioni verbali, persino schiaffi. Tanto che due anni dopoha deciso di denunciarla per.Nel 2022, pochi giorni dopo la fine della relazione, lei si presenta all’ospedale di Latina, dovesta svolgendo accertamenti: «Ha iniziato a inveire contro medici e infermieri poiché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Ha persino tirato dei pugni contro la porta».E poi quella volta che lui doveva uscire con un’altra: «Me la ritrovo sotto casa, nei parcheggi dei locali, sono stato costretto ad disdire una cena con una ragazza perché lei, da Instagram, ha scoperto dove sarei andato.