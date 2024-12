Sport.quotidiano.net - Lucchese - LA STATISTICA. "Porta Elisa» decimo per gli spettatori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nelle otto partite sin qui disputate al "" (manca solo quella in programma lunedì sera con l’Arezzo) sono stati 2400, di media, i tifosi presenti (nel computo vanno calcolati i 1500 abbonati) che collocano laalposto nella classifica deglidel girone. Per la cronaca l’affluenza maggiore è stata registrata in occasione del match con il Milan Futuro, con 3908. Questa la classifica generale (i numeri si riferiscono alla media degli): Spal 5708, Pescara 5376, Perugia 5167, Ascoli 4844, Ternana 4600, Campobasso 4237, Torres 3809, Arezzo 3.390, Rimini 3145,2400, Pesaro 1793, Gubbio 1390, Carpi 1716, Entella 1309, Sestri Levante 916, Pianese 778, Pineto 721, Pontedera 711, Legnago 707, Milan Futuro 506. E. P.