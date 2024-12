Dilei.it - Lily-Rose Depp perfetta in stile vampire-chic alla premiere di Londra

Leggi su Dilei.it

ha incantato tuttilondinese del film Nosferatu, tenutasi presso l’Odeon Luxe Leicester Square. La giovane attrice, protagonista del nuovo adattamento diretto da Robert Eggers, ha scelto un look che incarnavamente il tema gotico del film, attirando l’attenzione del pubblico e della stampa internazionale.: un abito da vampira firmato ChanelPer l’occasione,ha optato per un abito d’archivio Chanel della collezione couture Autunno 2020, disegnato dall’ex direttrice creativa Virginie Viard. Il midi dress color grigio cenere presentava dettagli che richiamavano l’estetica del XIX secolo, in linea con l’ambientazione gotica e misteriosa del film.L’abito si distingueva per il colletto frastagliato ed esagerato che incorniciava elegantemente le spalle, conferendo un tocco drammatico.