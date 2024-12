Linkiesta.it - Le notizie buone di Gastronomika profumano di Natale

Il nostro podcast si acconcia per le feste e vi racconta di eventi natalizi imperdibili, sostenibili e lodevoli, come il Panettone Sospeso, illustrato da Gloria Ceresa, la cena speciale della rete Tempi di recupero, con Carlo Catani, e quella natalizia da Guinness di Eataly. Non mancheranno i consigli di Anna Prandoni e Andrea Moser su ristoranti e vini buoni, e nemmeno l’inviata speciale all’estero: questa settimana, la bartender Benedetta Paris ci racconta le novità della ristorazione e della mixology della vecchia e cara Londra.Gli eventi del week endPartiamo con “Fare. Gli ingredienti della tradizione”, a Trevi (Perugia) dall’8 dicembre al 6 gennaio.Fino all’8 dicembre ci sarà “Artigiano in Fiera”, alla Fiera di Rho.In occasione del patrono Sant’Ambrogio a Milano torna la tradizionale fiera “Oh Bej! Oh Bej!”, da giovedì 5 a domenica 8 dicembre.