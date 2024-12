Ilrestodelcarlino.it - Le eccellenze al femminile. Creatività nelle aziende in rosa, la provincia fa il pieno di premi

Ladi Ancona fa ildigrazie alle imprese in. Lo hanno certificato la Camera di Commercio, la Giunta e il Comitato per la promozione dell’Imprenditoriache, ieri, con la Loggia dei Mercanti a valorizzare le, hanno conferito tre primi– su quattro categorie previste dal bando ‘Impronta d’Impresa’ 2024 – a tre imprenditrici visionarie, capaci di creare valore e sviluppo nel territorio. Ed ovvero: Giuliana Bufarini, presidente dell’omonima ditta di Falconara fondata dal compianto padre Raimondo, impegnata in prima linea nel ciclo completo dei servizi ambientali, che ha vinto nella sezione ‘Digitalizzazione e Intelligenza artificiale’; Francesca Di Giorgio, "mente" della startup anconetana doc Wallovely e pronta a scommettere e assicurare un futuro di design alla vecchia amata carta da parati, che ha primeggiato nel segmento ‘Made in Italy e Internazionalizzazione’; Marina Carbonetti, la cui azienda agricola di Maiolati Spontini, avviata nel 2009, ha saputo diventare un punto di riferimento per l’olio extravergine di oliva biologico, tale da conquistare tutti nei mondi ‘Turismo e Cultura’.