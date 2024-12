Ilfattoquotidiano.it - Il governo Barnier è caduto sull’economia: l’eterno problema dello Stato e la finanza pubblica

Ilfrancese di Michelsfiduciato in Parlamento dall’opposizione di destra e di sinistra riunite per l’occasione. La ragione principale sta nelle misure economiche proposte per contrastare il deficit di bilancio previsto per il 2024.Ilprincipale che ognidi unodemocratico deve affrontare è sempre e necessariamente quello della: infatti unodemocratico deve erogare servizi, previdenza e assistenza, che sono costosi, ma non ha risorse proprie: si finanzia attraverso la tassazione dei cittadini. Unocomunista di tipo sovietico ha in teoria risorse proprie in quanto detiene la proprietà, e quindi il profitto, dei mezzi di produzione; ma il comunismo di tipo sovietico ha fallito ogni volta che ètentato e non sembra una alternativa percorribile; certamente non lo è in Europa.