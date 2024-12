Ilfattoquotidiano.it - Il concorrente de La Corrida non si trattiene: “Amadeus, hai fatto bene a lasciare la Rai”

Laha portato a casa 849.000 spettatori e il 5.8% di share. Numeri che non possono essere confrontati con le reti Rai e Mediaset, essendo lo storico programma condotto dain onda sul Nove. E a proposito del discusso passaggio del conduttore dal servizio pubblico a Discovery, la cosa è stata sottolineata anche da un. Imitatore di animali, nel classico scambio con Ama prima della performance, ilGiovanni ha chiesto: “Sei lo stessoche stava alla Rai? Siccome ti ho sempre visto in televisione, adesso mi sembri diverso”. E il presentatore, che ci ha abituati a battute con chi partecipa allo show, ha risposto: “Era meglio quello che stava alla Rai o questo?”. Giovanni non ha avuto dubbi: “Haila Rai“. Come anticipato da FQMagazine,sospenderà la conduzione di Chissà chi è, in onda in access prime time, dal 21 dicembre e ha in cantiere nuovi progetti per diverse fasce orarie.