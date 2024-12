Filippo Turetta | Ero preparato all’ergastolo

Leggi su Dayitalianews.com

“È stata un’attesa angosciante, lunga. Lo sapevo, eroalla parola ergastolo, sono rimasto impietrito, ma sono sereno, non mi aspettavo nulla di diverso”. E’ quel che avrebbe detto, così come riporta Adnkronos, Filppodopo la condannaper l’omicidio di Giulia Cecchettin.Una fonte ha spiegato all’agenzia di stampa che chi ha incrociato lo sguardo diin carcere, lo ha trovato “quasi sollevato dalla fine del processo, da una gogna mediatica di cui sente il peso anche nei confronti della sua famiglia”. Mentre in aula ascoltava la sentenza di ergastolo,è rimasto in silenzio e non ha parlato neppure dopo, quando la Polizia penitenziaria lo scortava dentro il cellulare nel viaggio di ritorno a Verona, dove ha trascorso la prima notte con un orizzonte di carcere a vita.