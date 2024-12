Lanazione.it - FdI: "Monni fa solo propaganda. Somme urgenze coperte dal governo"

"Spiace ancora una volta notare come la giunta toscana continui a faresu un tema serio come la prevenzione, e come l’assessoreprosegua volutamente a mescolare i piani anche perché mentre in giunta si ‘progettava’, a Prato e Montemurlo i cittadini sono finiti nuovamente sott’acqua". Vanno all’attacco il consigliere regionale di FdI e presidente della commissione d’Inchiesta sull’alluvione Elisa Tozzi, il capogruppo FdI a Prato Tommaso Cocci, il consigliere comunale FdI a Prato Eleonora Cioni, il coordinatore provinciale FdI Matteo Mazzanti e il coordinatore FdI a Montemurlo Alice Gigliotti. "L’assessoresa bene che le richieste per lein Toscana sono state tuttedalnazionale e lo dimostrano i documenti – affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia – In totale le misure stanziate dalper coprire l’evento emergenziale sono pari a 188 milioni, come certifica lo stesso commissario Giani nella relazione trasmessa al dipartimento della protezione civile a settembre.