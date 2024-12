Oasport.it - F1, GP di Abu Dhabi 2024 su TV8: programmazione e orari in chiaro dal 6 all’8 dicembre

La stagionedi Formula 1 giunge al proprio ultimo atto. Sta difatti per calare il sipario sulla settantacinquesima edizione di un Mondiale cominciato addirittura il 2 marzo. Si è partiti dal Medio Oriente (Bahrain) e in Medio Oriente si chiude, quasi a voler chiudere un ipotetico cerchio.Come da tradizione recente, l’epilogo si terrà nel mastodontico autodromo edificato sull’isola di Yas, negli Emirati Arabi Uniti. Domenica 8è il giorno in cui andrà in scena la sedicesima edizione del Gran Premio di Abu, l’unico a cominciare con la luce naturale e terminare con quella artificiale.L’appuntamento è storicamente indigesto alla Ferrari, che non lo ha mai vinto. Red Bull e Mercedes recitano la parte delle leonesse, rispettivamente con 7 e 6 successi. Le uniche affermazioni scappate al Drink Team e alle Frecce d’Argento sono stati appannaggio di McLaren e Lotus.