Dragon Age | The Veilguard è il GOTY del 2024 per il Time Magazine

Ilha pubblicato la top 10 dei giochi usciti nel corso di questo, dove al primo posto troviamo nientemeno cheAge: The, titolo BioWare che è riuscito a superare una concorrenza agguerrita composta da Astro Bot, Final Fantasy 7 Rebirth e tanti altri giochi di indubbio valore.Ovviamente questo primato di Theha creato velocemente un consistente dibattito online, con numerosi utenti sorpresi di vedere l’ultima opera di BioWare eletta sostanzialmente il gioco migliore dell’anno dalla nota testata nonostante tante critiche ricevute nelle scorse settimane.Prima di addentrarci nei motivi che hanno portato ilad eleggereAge: Theil miglior gioco del, leggiamo la top 10 condivisa dalla testata:Age: TheAstro BotFinal Fantasy VII RebirthSilent Hill 2NevaAlan Wake 2 DLC 1+2Black Myth: WukongStar Wars OutlawsLego Horizon AdventuresHelldivers 2Vista la top 10 in questione, ilha rivelato di aver deciso di inserire Theal primo posto grazie alla presenza di un editor completo (reso disponibile gratis nelle scorse ore), uno dei migliori mai visti in un videogioco.