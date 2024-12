Quotidiano.net - Dicembre si apre con i nuovi singoli del Volo, Pinguini Tattici Nucleari e della star Rosé

sicon la musica italiana che domina questa prima settimana di pubblicazioni musicali. Il, Elio e le Storie Tese e Paola Iezzi sono gli artisti principali di questo week end, mentre all’estero fari puntati sulla Blakpinkdel k-pop, e su Ryan Adams. Tempo di nuova musica per il, con il trio che torna in pista con il singolo Tra le onde. Il brano, scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci – che prodotto il brano con E.D.D., è caratterizzato da sonorità tranquille e sognanti, pronte a seguire in maniera armonica le voci dei tre cantanti. Il pezzo è un inno alla presenza di chi ci sostiene nei momenti più difficili. Hello world è il nuovo disco dei, che col titolo rendono omaggio al mondo dei programmatori informatici.