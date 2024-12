Metropolitanmagazine.it - Depeche Mode, le parole di Dave Gahan sul nuovo album: “Al momento non è in programma”

Cresce attesa intorno ai, dopo la pubblicazione di Memento Mori nel 2023, arrivato distanza di sei anni dal precedente Spirit: sulla possibile release del prossimo edella band, si è recentemente espresso.Il Memento Mori Tour, ha visto il gruppo britannico impegnato in 112 concerti in giro per tutto il mondo nel corso dello scorso anno. In un’intervista sulle pagine di NME, il frontman della band ha parlato dei progetti futuri, lasciando presagire ad unsabbatico che potrebbe perdurare. La musica non sembra la priorità pere Martin Gore, che erano ritornati sulle scene un anno dopo la scomparsa di Andy Fletcher avvenuta nel 2022. Anno nel quale, iperdevano anche un grande amico e musicista, Mark Lanegan che è stato ricordato in un concerto per i suoi 60 anni a Londra.