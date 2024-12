Ilrestodelcarlino.it - Condannata una coppia di falsi dentisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cattolica (Rimini), 5 dicembre 2024 – Ad un primo sguardo distratto, quello studio aperto in via Abbazia a Morciano poteva sembrare davvero uno studioco professionale. Peccato però che a gestirlo ci fosse unadi sedicenti odontotecnici senza però alcuna abilitazione allo svolgimento della professione. È questo il vaso di Pandora scoperchiato nel corso di un’indagine dei carabinieri della compagnia di Riccione a cui si rivolse per primo un uomo di 65 anni che nel 2019 si era visto scucire ben ottomila euro per un intervento di odontotecnica costato caro ma rivelatosi poco efficace nel giro di un paio di mesi. Da qui, dal risentimento del cliente che, per risolvere i propri problemi, aveva poi dovuto affrontare un nuovo e lungo e costoso percorso odontoiatrico rivolgendosi questa volta a uno studio professionale.