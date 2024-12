Abruzzo24ore.tv - Cellula neonazista italiana: tra gli arrestati due abruzzesi, progettavano azioni eversive

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Bologna - Scoperto gruppo suprematista con piani di attacco e propaganda razzista. Coinvolti un pescarese e un teramano, perquisizioni in corso in tutta Italia. Un’indagine condotta dalla Digos di Bologna, coordinata dalla Procura, ha portato allo smantellamento di una presuntasuprematista e, conosciuta come "Werwolf Division" e successivamente "Divisione Nuova Alba". I sospettati, organizzati in ruoli precisi, erano accusati di essere in una fase operativa volta a realizzareviolente ed. Tra glie indagati figurano due, legati al gruppo tramite attività di propaganda e addestramento. Diego Cavallucci, 44 anni di Pescara, è stato arrestato con l’accusa di partecipazione attiva alla diffusione di idee basate su odio razziale ed etnico, oltre all’indottrinamento di nuovi membri.