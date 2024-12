Inter-news.it - Bergomi premiato dall’Athletic Club: «Fedeltà ai colori nerazzurri»

di Bilbao, Giuseppeè stato riempito da messaggi di stima dagli spagnoli. Questo il commento delbasco. STIMA – In mattinata era arrivato l’annuncio dell’Inter con Beppe, storico difensore dell’Inter, che era statodi Bilbao con il OneMan Award. Un attestato di stima per un grande difensore che ha lasciato il suo cuore in ogni singolo appassionato di calcio. Ilspagnolo poi, ha risposto con un altro messaggio di stima nei confronti dello Zio nerazzurro: “È stato un onore ricevere Giuseppeal San Mamés, un grande esempio diai. Athletic e Inter, duestorici uniti dal senso di appartenenza personificato nella figura di Lo Zio. Grazie di tutto”. ? Fue todo un honor recibir en San Mamés a Giuseppe, todo un ejemplo de lealtad a los colores