Baiano | Il Napoli ha saputo fare a meno di grandi calciatori

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco, allenatore ed ex calciatore di, Fiorentina ed Empoli. L’ex attaccante ha parlato di Antonio Conte e del momento del Milan. Di seguito quanto da lui dichiarato.su Antonio ConteCosì l’ex attaccante: “Sì, non capisco questo nascondersi. Se prendi il, l’Inter, la Juventus o il Milan, devi lottare per vincere. È normale. Anche la Lazio e la Roma sono in piena corsa. Ogni squadra con ambizioni deve assumersi le proprie responsabilità”.Il Milan ha superato il momento complicato?Continua: “Il Milan ha avuto difficoltà, ma non è una squadra qualsiasi. Parliamo di una piazza importante, come il, che non può permettersi di stare indietro. Però bisogna essere realistici: il, ad esempio, hadigiocatori in passato e deve continuare su questa strada.