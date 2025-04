Milan Sala torna a parlare del nuovo stadio ecco cosa trapela

Milan, Sala torna sulla questione nuovo stadioDurante il Forum organizzato da Repubblica a Milano, Beppe Sala ha affrontato il delicato tema del nuovo stadio. Secondo il sindaco, se non si troverà una soluzione concreta per la costruzione del nuovo stadio nell'area attuale di San Siro, il rischio concreto è che Milan e Inter decidano di separarsi definitivamente, optando per progetti indipendenti.Il Milan ha già investito una cifra considerevole per l'acquisizione di un'area a San Donato Milanese, rendendo sempre più probabile un trasferimento in quella zona per costruire un impianto tutto suo. L'Inter, dal canto suo, potrebbe seguire un percorso simile scegliendo Rozzano come sede del proprio stadio. Questo scenario lascerebbe il Comune di Milano con uno stadio di San Siro inutilizzato per il calcio professionistico, costringendo l'amministrazione a trovare nuovi modi per valorizzare la struttura ed evitare problemi di natura economica, in particolare con la Corte dei Conti.

