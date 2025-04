Preparazione in palestra per Sinner in attesa del grande rientro agli Internazionali di Roma

Sinner, che da numero 1 del mondo e del tabellone debutterà agli Internazionali d'Italia il 9 o il 10 maggio, per ritrovare il ritmo della partita, arrugginito dai tre mesi di squalifica patteggiati per il caso Clostebol. È vero che, nonostante il tempo dedicato ai giri in bici, alla playstation, alla sua neve, alla vita oltre il tennis insomma, da febbraio il numero 1 del mondo non si è certamente mai fermato. Ma allenarsi in palestra o con sparring partner non tesserati su campi privati come quello della villa di Cap d'Ail non è certo equiparabile ai match sul campo e agli allenamenti con i protagonisti del circo del tennis. Il fine pena dell'accordo con la Wada che ha fissato al 4 maggio il ritorno alle competizioni, prevedeva già da ieri il decadimento del divieto di allenarsi su campi affiliati alle Federazioni e con colleghi tesserati, ragione per cui il Country club di Montecarlo, terra d'adozione dello sportivo altoatesino dell'anno (domenica a Merano ha ricevuto il premio per la quarta volta) oggi era assediato da cronisti e curiosi che speravano di rivederlo in campo, magari con l'altro azzurro di casa a Montecarlo, Matteo Berrettini, l'amico che nel Master 1000 del Principato battendo Zverev gli ha tolto le velleità di attentare al primato di Jannik (con la vittoria di Alcaraz a Montecarlo il tedesco è sceso al numero 3 del ranking, Sinner resta numero 1 almeno fino alla fine degli Internazionali e i nuovi conti si faranno dopo Roma, sempre che il numero 2 Alcaraz vinca il triplete Barcellona, Madrid e Internazionali d'Italia).

Jannik Sinner alle prese con la preparazione: focus sul fisico, lo sparring partner non è una priorità

Ne ha parlato la Gazzetta dello Sport e, a quanto pare, la questione legata allo sparring partner per Jannik Sinner non è in cima alla lista delle priorità. Come è noto, il n.1 del mondo, costretto ...

Sinner: «Stiamo lavorando in palestra per essere pronti al mio rientro. Le risposte arriveranno a Roma»

Jannik Sinner, numero uno del tennis, torna a parlare a un mese dalla fine della squalifica subita dopo il patteggiamento con la Wada (Agenzia internazionale anti doping, ndr) per il casto ...

Il presentatore di Tennis Channel: “Ho incontrato Sinner in palestra a Monte Carlo. Mi fa: ascoltami”

Jannik Sinner vive a Monte Carlo, dove questa settimana si gioca lo storico torneo 1000. Il tennista italiano è sospeso e non può giocare, ma si allena duramente e durante una sessione in palestra ...

