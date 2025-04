Predator Il trailer italiano del film animato

Il trailer italiano di Predator: Killer of Killers, il primo film animato dedicato alla famosa saga sci-fi.In attesa del lancio nelle sale di Badlands, il prossimo capitolo della saga, 20th Century Studios, e quindi Disney+ per il mercato dell'intrattenimento casalingo, porterà gli appassionati di genere all'interno di una tripla avventura animata ambientata in tre epoche storiche differenti, ognuna chiaramente collegata ad un unico comun denominatore, la lotta per la sopravvivenza.La pellicola animata, diretta sempre da Dan Trachtenberg, approderà sulla piattaforma digitale Disney+ a partire dal 6 giugno 2025. Ricordiamo che Predator: Badlands sarà nelle sale a partire dal 7 novembre 2025.Predator: Killer of Killers Note di ProduzionePredator: Killer of Killers è diretto da Dan Trachtenberg con Josh Wassung, dello studio di animazione The Third Floor, in veste di co-regista.

