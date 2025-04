Moschee utero in affitto e migranti Cambiano i connotati al cattolicesimo

Laverita.info - Moschee, utero in affitto e migranti. Cambiano i connotati al cattolicesimo Leggi su Laverita.info «La Stampa» riscrive la dottrina: prima fa l’elogio dei luoghi di preghiera islamici, poi dà voce al cardinale di Torino che critica le manette per gli stranieri stupratori. E non manca un plauso alla «gestazione per altri».I manifesti contro l’indottrinamento gender nelle scuole, dopo essere stati deturpati, sono spariti. Il Comune di Roma aveva diffidato le ditte concessionarie delle affissioni.Lo speciale contiene due articoli.

