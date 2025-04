Camilla Rosatello si regala una gioia a Rouen battuta Alycia Parks

Camilla Rosatello. L’azzurra, attualmente numero 288 del mondo in singolare, supera il primo turno del 250 di Rouen battendo l’americana Alycia Parks con il punteggio di 6-2 6-3. Domani sfida alla rumena Elena-Gabriela Ruse: c’è un unico precedente di Palermo nel 2021, quando fu la giocatrice di Bucarest a vincere senza lasciare un game.Dopo un paio di game senza particolari brividi, Parks inizia il terzo con due doppi falli, poi Rosatello spinge prendendo campo ed è 0-40. La seconda occasione è quella buona, con l’americana che sbaglia il timing dell’attacco in controtempo e non alza la demivolée: 2-1 Rosatello. Per lei salvataggio anche di un paio di palle del controbreak, poi è ancora la statunitense a non riuscire a gestire un 40-0 che si trasforma nel 4-1 per l’italiana. Oasport.it - Camilla Rosatello si regala una gioia a Rouen, battuta Alycia Parks Leggi su Oasport.it Seconda vittoria in carriera sul circuito WTA per. L’azzurra, attualmente numero 288 del mondo in singolare, supera il primo turno del 250 dibattendo l’americanacon il punteggio di 6-2 6-3. Domani sfida alla rumena Elena-Gabriela Ruse: c’è un unico precedente di Palermo nel 2021, quando fu la giocatrice di Bucarest a vincere senza lasciare un game.Dopo un paio di game senza particolari brividi,inizia il terzo con due doppi falli, poispinge prendendo campo ed è 0-40. La seconda occasione è quella buona, con l’americana che sbaglia il timing dell’attacco in controtempo e non alza la demivolée: 2-1. Per lei salvataggio anche di un paio di palle del controbreak, poi è ancora la statunitense a non riuscire a gestire un 40-0 che si trasforma nel 4-1 per l’italiana.

Potrebbe interessarti anche:

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III ...

Guillermo Mariotto spietato: "La regina Camilla è sgraziata. E tutti sapete la verità "

Guillermo Mariotto, il severo giudice di "Ballando con le stelle" che spesso alza la paletta affibbiando un sonoro zero, non ha pietà nemmeno per la regina Camilla. Così, intervistato a "La ...

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia"

Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San ...

Camilla Rosatello si regala una gioia a Rouen, battuta Alycia Parks. Ne parlano su altre fonti