Dimmi La Verità Adriano Scianca L Ue butta via 10 milioni per il Corano europeo

DimmiLaVerità del 15 aprile 2025. Ospite il nostro giornalista Adriano Scianca. L'argomento del giorno è il finanziamento Ue di 10 milioni di euro per una ricerca sul «Corano europeo». Laverita.info - Dimmi La Verità | Adriano Scianca: «L'Ue butta via 10 milioni per il "Corano europeo"» Leggi su Laverita.info Ecco #Ladel 15 aprile 2025. Ospite il nostro giornalista. L'argomento del giorno è il finanziamento Ue di 10di euro per una ricerca sul «».

Dimmi | Adriano Scianca: «L'Ue butta via 10 milioni per il "Corano europeo"». Il libro maledetto della destra radicale americana: «I diari di Turner». Lo Scandalo di Notre-Dame | Vita di Michel Mourre. L'Ue dirotta sul Corano i fondi per la tecnologia. Leopardi filosofo e anticipatore di Nietzsche: l'intuizione di Emanuele Severino. Quando Renzo De Felice ammoniva: «Facciamo storia, non moralismo».