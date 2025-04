Cultweb.it - Antonio De Curtis, il profumo che omaggia Totò è un capolavoro di essenze

Nel mondo della profumeria, non è raro trovare fragranze ispirate a personaggi storici, artisti o icone culturali. Tra queste spicca la lineaDe, dedicata all’indimenticabile principe della risata. Il, in particolare, è stato creato dal naso Arturetto Landi, noto per le sue fragranze artistiche e narrative. Questa, nello specifico, è stata realizzata in collaborazione con la famiglia De, custode della memoria di, e lanciata ufficialmente nel 2014 durante il Vinitaly di Verona, in occasione di un evento dedicato alla cultura italiana.nel 1955 (fonte: Artribune)Il progetto, in particolare, nasce con l’intento di celebrarenon solo come artista, ma soprattutto come uomo, restituendone l’eleganza e la profondità d’animo attraverso un linguaggio inedito: quello dell’olfatto.