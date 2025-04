Santa Marinella accordo con la Regione 200mila euro per valorizzare il patrimonio

patrimonio, Fabrizio Ghera, ha dato oggi il via libera a un accordo procedimentale con il comune di Santa Marinella per la valorizzazione del patrimonio regionale che insiste sul territorio.La Regione Lazio è proprietaria, nel Comune di Santa Marinella, di numerosi immobili di varia natura provenienti dallo scioglimento della Comunione delle Asl, che a sua volta li aveva ereditati dal disciolto “Pio Istituto S. Spirito”. Molti di questi beni rivestono una particolare rilevanza da un punto di vista collettivo.L’accordo sarà finanziato con 200mila euro in tre anni con fondi già stanziati nel bilancio regionale. Le azioni previste riguardano la nuova realizzazione di aree 167, piani di insediamento produttivi (Pip), parcheggi e parchi pubblici e in generale interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio esistente. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 15 aprile 2025 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Demanio e Tutela del, Fabrizio Ghera, ha dato oggi il via libera a unprocedimentale con il comune diper la valorizzazione delregionale che insiste sul territorio.LaLazio è proprietaria, nel Comune di, di numerosi immobili di varia natura provenienti dallo scioglimento della Comunione delle Asl, che a sua volta li aveva ereditati dal disciolto “Pio Istituto S. Spirito”. Molti di questi beni rivestono una particolare rilevanza da un punto di vista collettivo.L’sarà finanziato conin tre anni con fondi già stanziati nel bilancio regionale. Le azioni previste riguardano la nuova realizzazione di aree 167, piani di insediamento produttivi (Pip), parcheggi e parchi pubblici e in generale interventi finalizzati alla conservazione delesistente.

