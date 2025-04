Serie A Femminile cambia tutto via le Poule torna il girone unico

Serie A Femminile cambia pelle. Dopo due stagioni segnate da sperimentazioni e divisioni in Poule Scudetto e Poule Salvezza, la massima Serie tornerà a un formato tradizionale. Una scelta che era nell’aria da mesi, spinta dalla volontà di semplificare il calendario e rendere il campionato più leggibile, più competitivo e più appetibile anche a livello mediatico. Ieri, a Roma, l’Assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficialmente approvato il nuovo format per la stagione 2025/26. torna il girone unico a 12 squadreCome riportato nel comunicato pubblicato sul sito della FIGC, l’organico della Serie A passerà da 10 a 12 squadre, mentre quello della Serie B scenderà da 16 a 14. La nuova Serie A si disputerà con un girone unico, con partite di andata e ritorno: 22 giornate totali, nessuna fase successiva a eliminazione. Sololaroma.it - Serie A Femminile, cambia tutto: via le Poule, torna il girone unico Leggi su Sololaroma.it Lapelle. Dopo due stagioni segnate da sperimentazioni e divisioni inScudetto eSalvezza, la massimatornerà a un formato tradizionale. Una scelta che era nell’aria da mesi, spinta dalla volontà di semplificare il calendario e rendere il campionato più leggibile, più competitivo e più appetibile anche a livello mediatico. Ieri, a Roma, l’Assemblea della DivisioneProfessionistica ha ufficialmente approvato il nuovo format per la stagione 2025/26.ila 12 squadreCome riportato nel comunicato pubblicato sul sito della FIGC, l’organico dellaA passerà da 10 a 12 squadre, mentre quello dellaB scenderà da 16 a 14. La nuovaA si disputerà con un, con partite di andata e ritorno: 22 giornate totali, nessuna fase successiva a eliminazione.

Serie A Femminile, cambia completamente il format dalla stagione 2025 2026. Ecco l'indiscrezione

Serie A Femminile, cambia il format del calcio italiano femminile. Ecco come verrà svolto il torneo in vista della prossima stagione Novità molto importanti per quanto riguarda la Serie A Femminile:

