Migranti giovane 31enne etiope rapito e venduto ai libici l8217appello Vi prego fate presto

Leggi su Fanpage.it "Tesfay viene torturato quotidianamente in Libia. Picchiato fino a fargli perdere la voce, privato del cibo, privato dell'acqua", la testimonianza del fratello.

Potrebbe interessarti anche:

Soccorsi due barchini con 114 migranti: evacuazione medica per un giovane in forte stato di ipotermia

Centoquattordici migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che le motovedette dell'assetto Frontex ha soccorso due imbarcazioni salpate da Zuwara, in Libia, con a bordo eritrei, pakistani, bengalesi ...

"Non era lo scafista del peschereccio con 29 migranti": assolto un giovane tunisino

Il giudice Micaela Raimondo del tribunale di Agrigento ha assolto Zwari Rayan, tunisino ventiseienne, accusato di traffico di esseri umani in concorso con altri 2 migranti. Secondo la procura, ...

Lite fra migranti a Vicofaro: 31enne in ospedale per una coltellata alla gola

PISTOIA – Colpito con una coltellata alla gola e portato d’urgenza in ospedale al San Jacopo di Pistoia. L’aggredito nella violenza lite è un 31enne di origine gambiana e ospite del centro di ...