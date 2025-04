Loredana Lecciso rompe il silenzio dopo le pagelle sulla figlia Jasmine Carrisi a The Couple

Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Albano Carrisi, che per la prima volta davanti alle telecamere ha aperto il cuore, parlando delle difficoltà legate alla sua identità, cresciuta all'ombra di due genitori celebri. "Ho voglia di creare rapporti umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa?", ha detto Jasmine. "Avere dei genitori così famosi ha influito tantissimo sul mio modo di essere. C'è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla. C'è chi pensa io abbia la vita perfetta perché ho i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata", ha detto ancora Jasmine che poi ha parlato anche del padre, il cantante Albano Carrisi.

