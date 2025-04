La Polonia è dietro angolo Aviaria scatta allarme

Leggi su Liberoquotidiano.it

E'to l'della Commissione Europea per i focolai di influenzain. "Io credo che sia fondamentale muoversi in ambito europeo sotto la regia della Commissione e del Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control). Non si può andare disuniti e le politiche di biocontenimento che saranno prese andranno seguite perché lal', è il primo esportatore di carne di pollo in ambito europeo. Quindi è chiaro che serve una strategia europea in ambito veterinario, questo grosso focolaio in- con 6 mln e mezzo di animali contagiati - apre anche il tema di Medicina umana". Lo spiega all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale policlinico San Martino di Genova. Cosa dovrebbe fare l'Ue e l'Italia? "Magari pensare di aprire in Ue centri di riferimento per test per H5N1 come hanno fatto già in Usa.