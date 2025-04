Oasport.it - Manuel Lando pronto per alzare sempre di più l’asticella

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospiteIl 24enne saltatore veneto è reduce da un’eccellente stagione invernale dove ha portato il proprio personale a 2.26, ma soprattutto ha ottenuto un brillante quarto posto agli europei indoor in Olanda e un altrettanto positivo sesto nei mondiali in Cina, anche se specialmente nella manifestazione continentale gli è rimasto il rammarico di non aver centrato il podio che riteneva alla sua portata. Un atleta certamente in grande crescita, frutto di una definitiva maturazione tecnica che lo proietta verso nuove importanti sfide, quali i mondiali all’aperto di Tokyo a settembre, dove ha quasi la matematica certezza di essere già qualificato grazie al ranking, in una disciplina dove l’Italia potrebbe essere rappresentata addirittura da 4 saltatori, con Tamberi campione uscente oltre che Sottile e Sioli, a dimostrazione dell’ottimo momento di questa specialità Conduce: Ferdinando Savarese