Civitavecchia scontro frontale sulla via Aurelia

Civitavecchia, 15 aprile 2025- Un altro incidente stradale ha impegnato i soccorritori civitavecchiesi. Alle ore 16.40 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Aurelia all’altezza della Repubblica dei Ragazzi per uno scontro frontale tra due autovetture. All’arrivo sul posto i due occupanti delle vetture erano già in carico al personale sanitario del 118 che li conduceva al civico ospedale di Civitavecchia. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza le auto e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025- Un altro incidente stradale ha impegnato i soccorritori civitavecchiesi. Alle ore 16.40 di questo pomeriggio i Vigili del fuoco disono intervenuti in viaall’altezza della Repubblica dei Ragazzi per unotra due autovetture. All’arrivo sul posto i due occupanti delle vetture erano già in carico al personale sanitario del 118 che li conduceva al civico ospedale di. Gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza le auto e l’area circostante. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.

