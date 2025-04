Sara Curtis record italiano nei 100 sl Era un sogno Già dal riscaldamento me lo immaginavo…

Sara Curtis, dopo aver ben impressionato in batteria ed in generale nelle prime giornate degli Assoluti primaverili di Riccione, si esalta nella finale A dei 100 stile libero ottenendo la qualificazione per i Mondiali di Singapore e soprattutto realizzando il nuovo record nazionale in 53?01, quindi 17 centesimi meglio del precedente primato di Federica Pellegrini.“Sono veramente troppo contenta e soddisfatta. Le parole non riuscirebbero a descrivere quello che provo in questo momento. Era un sogno. Questa mattina già dal riscaldamento me lo immaginavo, quindi sia il pass che il record italiano. Sono contenta di essermi presa entrambi. Bisognava riconfermarsi stasera e ci sono riuscita“, il primo commento a caldo della diciottenne piemontese ai microfoni di Rai Sport.“Sono cambiate tante cose rispetto alla scorsa stagione. Oasport.it - Sara Curtis record italiano nei 100 sl: “Era un sogno. Già dal riscaldamento me lo immaginavo…” Leggi su Oasport.it , dopo aver ben impressionato in batteria ed in generale nelle prime giornate degli Assoluti primaverili di Riccione, si esalta nella finale A dei 100 stile libero ottenendo la qualificazione per i Mondiali di Singapore e soprattutto realizzando il nuovonazionale in 53?01, quindi 17 centesimi meglio del precedente primato di Federica Pellegrini.“Sono veramente troppo contenta e soddisfatta. Le parole non riuscirebbero a descrivere quello che provo in questo momento. Era un. Questa mattina già dalme lo immaginavo, quindi sia il pass che il. Sono contenta di essermi presa entrambi. Bisognava riconfermarsi stasera e ci sono riuscita“, il primo commento a caldo della diciottenne piemontese ai microfoni di Rai Sport.“Sono cambiate tante cose rispetto alla scorsa stagione.

