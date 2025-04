Esplosione Toyota12 indagati a Bologna

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.55 La Procura diha indagato 12 persone per l'incidente sul lavoro che con due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Si tratta di iscrizioni in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio.Obiettivo ricostruire dinamica e ricomporre l'impianto interessato dall'nello stabilimento. Tra gli, in vista della perizia, risulta anche Michele Candiani, attuale Ad di Toyota Material Handling e due suoi predecessori.