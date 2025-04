Castelvenere approvato il progetto per la rotatoria a San Tommaso

Castelvenere, approvato il progetto per la rotatoria a San Tommaso proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Castelvenere, approvato il progetto per la rotatoria a San Tommaso Leggi su Fremondoweb.com Comunicato Stampa Via libera dalla Provincia di Benevento all’opera attesa da tempo: 285mila euro per mettere in sicurezza l’incrocio tra le provinciali 79 e 82, teatro di numerosi incidenti. “Dopo 15 anni finalmente verrà realizzata, grazie all’intervento della Provincia di . ContinuaL'articoloilper laa Sanproviene da Fremondoweb.

Potrebbe interessarti anche:

Dove il tempo si è fermato: approvato il progetto, così gli orti di San Tomaso tornano a vivere

Bergamo. Durante i primi sopralluoghi la sensazione degli addetti ai lavori è stata di ritrovarsi in un tempo sospeso, un luogo in cui il trascorrere inesorabile dei secoli pare essersi fermato. ...

Spiaggia per disabili con il “Seatrac Mover”: approvato il progetto di Terracina

Finalmente anche Terracina avrà una spiaggia completamente attrezzata per i disabili che prevede anche il “Seatrac Mover”, ovvero il dispositivo che consente l’accesso autonomo in acqua. Il ...

Approvato il progetto per il giardino delle Rimembranze dedicato alla dispersione delle ceneri

La giunta comunale di Riccione ha approvato il progetto per la realizzazione del “Giardino delle Rimembranze” all’interno del cimitero nuovo di viale Udine. Si tratta di uno spazio dedicato alla ...

A Castelvenere sarà realizzata rotatoria in località San Tommaso. Di Santo: "Intervento strategico per la sicurezza". Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: A Castelvenere sarà realizzata rotatoria in località San Tommaso. Di Santo: “Intervento strategico per la sicurezza” - “Dopo 15 anni finalmente verrà realizzata, grazie all’intervento della Provincia di Benevento, una rotatoria alla località San Tommaso nel comune di Castelvenere, all’intersezione tra le strade provin ...

Come scrive ilgazzettino.it: Una rotatoria per l'incrocio: approvato il progetto da 660mila euro per mettere in sicurezza l'ingresso ovest della città - Con la trasformazione del triplo incrocio in rotatoria, verranno inoltre realizzate isole spartitraffico, posati tratti di guardrail nella direzione Sr 516 - e Sr 495 e realizzato un tratto di ...