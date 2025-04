Drammatico incidente tra le mura di casa giovane mamma di 36 anni soffoca per un boccone andato di traverso mentre si trova a cena coi 5 figli ed il marito La tragedia ad Ardea

cena in famiglia finisce in tragediaUn normale momento di convivialità si è trasformato in un dramma ad Ardea, dove nella serata di ieri una giovane madre di cinque figli ha perso la vita soffocata da un pezzo di carne. La vittima è Zineb Sebbagh, 36 anni, di origine marocchina, molto conosciuta nella zona di via dei Cipressi, tra Tor San Lorenzo e Lido dei Pini. La donna stava cenando con il marito e i figli quando improvvisamente ha cominciato a non riuscire più a respirare, colpita da un arresto respiratorio dovuto all’ostruzione delle vie aeree.Inutili i tentativi di soccorsoIl marito, assistito da un vicino di casa, ha provato a rianimarla, seguendo le istruzioni telefoniche fornite dagli operatori del 118. L’arrivo tempestivo dei sanitari purtroppo non è bastato: ogni manovra di salvataggio si è rivelata inutile. Dayitalianews.com - Drammatico incidente tra le mura di casa: giovane mamma di 36 anni soffoca per un boccone andato di traverso mentre si trova a cena coi 5 figli ed il marito. La tragedia ad Ardea Leggi su Dayitalianews.com Unain famiglia finisce inUn normale momento di convivialità si è trasformato in un dramma ad, dove nella serata di ieri unamadre di cinqueha perso la vitata da un pezzo di carne. La vittima è Zineb Sebbagh, 36, di origine marocchina, molto conosciuta nella zona di via dei Cipressi, tra Tor San Lorenzo e Lido dei Pini. La donna stavando con ile iquando improvvisamente ha cominciato a non riuscire più a respirare, colpita da un arresto respiratorio dovuto all’ostruzione delle vie aeree.Inutili i tentativi di soccorsoIl, assistito da un vicino di, ha provato a rianimarla, seguendo le istruzioni telefoniche fornite dagli operatori del 118. L’arrivo tempestivo dei sanitari purtroppo non è bastato: ogni manovra di salvataggio si è rivelata inutile.

