Caterina Balivo e la scena tagliata bufera su Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi VIDEO

Caterina Balivo “Obbligo o Verità”. Durante la puntata del 14 aprile 2025 di “Obbligo o Verità”, il talk game show di Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi, si è verificato un episodio che ha suscitato polemiche. Protagonista la nota conduttrice Caterina Balivo. (Continua.)Leggi anche: “La volta buona”, il triste annuncio di Caterina Balivo in diretta: “Morto troppo presto”Leggi anche: Caterina Balivo sostituita dalla famosa collega: la clamorosa indiscrezioneCaterina Balivo, scena tagliata a “Obbligo o Verità”?Durante la puntata di “Obbligo o Verità“, nel segmento “Lo tengo, lo butto”, Caterina Balivo e Paola Barale sono state chiamate a scegliere simbolicamente tra due colleghe: Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi. Tuttavia pare che la scena sia stata inspiegabilmente tagliata nel montaggio finale. Tvzap.it - Caterina Balivo e la scena tagliata: bufera su “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi (VIDEO) Leggi su Tvzap.it News Tv.”. Durante la puntata del 14 aprile 2025 di “”, il talk game show di Rai 2 condotto da, si è verificato un episodio che ha suscitato polemiche. Protagonista la nota conduttrice. (Continua.)Leggi anche: “La volta buona”, il triste annuncio diin diretta: “Morto troppo presto”Leggi anche:sostituita dalla famosa collega: la clamorosa indiscrezionea “”?Durante la puntata di ““, nel segmento “Lo tengo, lo butto”,e Paola Barale sono state chiamate a scegliere simbolicamente tra due colleghe: Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi. Tuttavia pare che lasia stata inspiegabilmentenel montaggio finale.

Potrebbe interessarti anche:

“Hanno tagliato la scena”. Obbligo o verità, cosa è successo con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo

Momento d’imbarazzo per Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi, scena censurata? Durante la puntata di ieri di “Obbligo o verità”, tra gli ospiti in studio c’era la conduttrice di La Volta Buona. Come ...

"Per chi ho affittato un intero cinema": Andrea Bosca sconvolge Caterina Balivo

Andrea Bosca è tra i protagonisti della serie tv Belcanto, dove ha messo in mostra tutto suo talento, una serie trasmessa su Rai 1 e apprezzatissima dal pubblico. E l'attore ha scelto di raccontarsi ...

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe si incontrano in studio, cala il gelo da Caterina Balivo | Video

Momenti di profondo imbarazzo a La volta buona, il programma del primo pomeriggio di Rai 1. A Caterina Balivo è riuscito il colpaccio: riunire per la prima volta nello stesso studio Giancarlo ...

Pier Silvio Berlusconi, la scelta di campo pesantissima: "Senza vergognarsi", come ribalta il palinsesto di Mediaset. The Office: il produttore si fa ricrescere la barba per beneficenza. Caterina Balivo e la scena tagliata: bufera su “Obbligo o Verità” di Alessia Marcuzzi (VIDEO). “Hanno tagliato la scena”. Obbligo o verità, cosa è successo con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo. Hanno tagliato la scena Obbligo o verità cosa è successo con Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo. “Meglio Elisa Isoardi o Eleonora Daniele?”, Rai2 censura la risposta di Caterina Balivo. Ne parlano su altre fonti

Riporta dilei.it: La Volta Buona si allunga, il programma di Caterina Balivo fino a giugno: le indiscrezioni - La regina del pomeriggio di Rai1 resta ben salda sul trono: Caterina Balivo andrà ... il pomeriggio di Rai1 si prende la scena senza troppi sforzi. Il salotto della Balivo ha trovato il suo ...

Secondo ilsussidiario.net: Caterina Balivo lascia La Volta Buona?/ La frase sibillina: “Sono in scadenza di contratto!” - Il pomeriggio di Rai Uno conosce ormai da tempo una garanzia: Caterina Balivo e La Volta Buona. La conduttrice, al timone del talk pomeridiano, garantisce approfondimenti di ogni genere sul mondo ...

libero.it riferisce: Mario Tozzi, lacrime su Rai1: il papà agente segreto e il colpo di scena del figlio. La Balivo lo fa crollare - Lacrime dolcissime, per Mario Tozzi, nello studio de La Volta Buona. Oggi il divulgatore tv è stato ospite di Caterina Balivo, che è riuscita a farlo commuovere nel corso di una lunga intervista.