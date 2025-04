Ha uno stadio da 40mila posti ma si vende per 1 euro il glorioso club è nei guai

stadio da 40mila posti e oggi vale meno di un caffè. Non è un racconto, è tutto vero

Ha uno stadio da 40mila posti ma si vende per 1 euro: il glorioso club è nei guai (Foto: Ansa) – serieanews.com

In Italia c'è una squadra che gioca in uno stadio da quasi 40mila posti e che adesso è in vendita per un euro. No, non è un errore. Non è nemmeno una provocazione. È proprio un euro. Moneta unica. Prezzo simbolico. Valore reale? Difficile da stimare, perché qui il cuore vale più del bilancio.

È il paradosso perfetto di una città intera: grande abbastanza per riempire un impianto da Serie A, fragile abbastanza da non riuscire più a tenersi stretto nemmeno il suo club di calcio.

Il protagonista – in negativo – è il presidente Stefano Alaimo, numero uno dell'Acr Messina, che nelle ultime ore ha fatto recapitare al sindaco la procura per vendere il club.

