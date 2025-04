Meloni e la Nutella regalata a re Carlo Gli ho scritto ‘se sei giù di corda aprila ti sentirai meglio

Nutella al re d’Inghilterra come io ho fatto la scorsa settimana”. La premier Giorgia Meloni nel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, dove poco prima era stato premiato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’omonimo gruppo, ha raccontato del dono fatto al re d’Inghilterra venuto in visita in Italia la scorsa settimana.“È uno dei tanti prodotti iconici che ho regalato”, ha spiegato la presidente del Consiglio, raccontando di aver accompagnato il dono al sovrano incontrato nei giorni scorsi “con un biglietto di istruzioni per l’uso di quel regalo”. Ilfattoquotidiano.it - Meloni e la Nutella regalata a re Carlo: “Gli ho scritto ‘se sei giù di corda aprila, ti sentirai meglio'” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Quando Pietro Ferrero ha iniziato a produrre nel suo laboratorio la pasta gianduiotto che distribuiva con la sua Topolino, non avrebbe potuto immaginare che sarebbe arrivato il giorno in cui il primo ministro italiano avrebbe regalato un barattolo dial re d’Inghilterra come io ho fatto la scorsa settimana”. La premier Giorgianel suo intervento alla cerimonia dei Premi Leonardo, a Villa Madama, dove poco prima era stato premiato Giovanni Ferrero, presidente esecutivo dell’omonimo gruppo, ha raccontato del dono fatto al re d’Inghilterra venuto in visita in Italia la scorsa settimana.“È uno dei tanti prodotti iconici che ho regalato”, ha spiegato la presidente del Consiglio, raccontando di aver accompagnato il dono al sovrano incontrato nei giorni scorsi “con un biglietto di istruzioni per l’uso di quel regalo”.

