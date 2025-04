Un biglietto con la Nutella cosa c è scritto il regalo di Meloni a re Carlo Video

"Quando Pietro Ferrero creò la Nutella non si immaginava di certo che un giorno un premier italiano ne regalasse un barattolo al Re d'Inghilterra": la presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo ha detto alla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025 a Villa Madama, rivelando così di aver fatto un regalo particolare a re Carlo. Poi ha aggiunto che, insieme alla Nutella, al sovrano ha dato anche un biglietto di istruzioni per l'uso di quel regalo: "Gli ho consigliato 'per quando sarai giù di corda, nei giorni di pioggia, mettiti sul divano e mangiala col cucchiaino davanti alla tua serie tv preferita'". Meloni ha chiarito che "è un modo per dire che i prodotti italiani si affermano nel mondo perché fanno bene, perché fanno anche bene al cuore. Il prodotto italiano non vince perché è più competitivo sul prezzo.

