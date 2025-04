Oasport.it - Sara Curtis batte Federica Pellegrini! Storico record italiano nei 100 sl e pass per i Mondiali

Terza giornata di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione, sede degli Assoluti primaverili, infiammata per quanto è accaduto nella finale dei 100 stile libero femminili. C’era attesa per quanto avrebbe fatto, dopo che nell’avvicinamento a questa prova dei segnali erano arrivati.La classe 2006 piemontese si era già messa in mostra nella vasca romagnola, andando a migliorare in due circostanze il proprio personale: 53.72 nella prima frazione della 4×100 stile libero e 53.57 nellerie. Con entrambi i riscontri,sarebbe stata qualificata per ia Singapore (53.8, tempo-limite imposto dalla FIN).Nell’atto conclusivo, la 18enne nostrana ha saputo andare oltre, affrontando col piglio della campionessa la gara. Una prima vasca letteralmente volata in 25.16, creandosi un margine decisamente ampio rispetto alla concorrenza, tenendo sempre alta la frequenza di bracciata e allungandosi molto bene.